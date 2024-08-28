عملية عسكرية في جنين وطولكرم.. مقتل 7 فلسطينين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدء عملية عسكرية في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، قالت وسائل إعلام إنها قد تمتد لأسابيع.

عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم



وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إن "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم".

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية، بعد اقتحامها مدينة جنين ليل الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف مسيّرة إسرائيلية، فجر الأربعاء، لمركبة بقرية صير، جنوب شرقي جنين.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون فجر الأربعاء، نتيجة قصف لطائرة مسيّرة إسرائيلية على مخيم الفارعة جنوبي طوباس القريبة من جنين.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن المسعفين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المصابين بسبب محاصرة القوات الإسرائيلية للمخيم، ومنعها وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، بينما تمركزت قوة قرب مستشفى ابن سينا، وسط اندلاع مواجهات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الجنود الإسرائيليين يقودون العملية شمالي الضفة الغربية بغطاء جوي كامل، مشيرة إلى أن قوات من حرس الحدود و"الشاباك" تشارك في الاقتحام.

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يطوق جميع المستشفيات في جنين وطولكرم"، بحجة "منع المسلحين من التوجه إليها".