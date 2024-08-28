الاتحاد الأوروبي يخطط لتفعيل نظام جديد للاعفاء من تأشيرة دخول المسافرين

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام جديد للإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد لبعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمن فيهم البريطانيون بحلول صيف عام 2025.

وبموجب القواعد الجديدة سيحتاج المسافرون من قائمة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا، إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء على غرار نظام (Esta- إي أس تي أي) الأمريكي قبل السفر إلى 30 دولة في أوروبا.

وسيغطي الإعفاء السفر إلى منطقة شنغن والتي تضم كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا وقبرص بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية



وسيتم تسمية النظام الجديد بـ"نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية" (Etias - إي تي آي أس أي).

وحاليا يمكن للمسافرين من بريطانيا زيارة منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوما كل 180 يوما بدون تأشيرة، وهذا ينطبق أيضا على مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وبموجب مخطط Etias، سيتغير هذا.

وسيحتاج المسافرون من الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي المدرجة في القائمة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي للمدة نفسها والبالغة 90 يوما كل 180 يوما بينما ستتطلب الإقامات الأطول تأشيرة دخول.

وسيجري فحص الوثيقة (وثيقة الإعفاء) من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.

ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة الكاملة للدول غير التابعة للاتحاد المؤهلة للحصول على إعفاء Etias، وسيستمر الإعفاء من التأشيرة لمدة ثلاث سنوات ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات.

وسيجري ربطه بجواز سفرك لذلك إذا انتهت صلاحية جواز سفرك خلال أقل من ثلاث سنوات، فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على Etias جديد عند الحصول على جواز سفر جديد.

وسيكلف الحصول على الإعفاء 7 يورو (7.7 دولار) لمعظم الأشخاص وهو ما تقول عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه "أرخص بكثير" من نظام Esta الأمريكي الذي يكلف 14 دولارا.

وستطبق الرسوم على أي شخص يتراوح عمره بين 18 و70 عاما، وسيتم إعفاء الأطفال وكبار السن فوق سن السبعين من تلك الرسوم.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي عن تاريخ محدد لبدء تطبيق نظام الإعفاءات بعد، ويقول في موقعه على الإنترنت إنه سيبدأ في النصف الأول من عام 2025.

هذا، وسيحتاج المسافرون إلى التقدم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وتقول السلطات إن النموذج الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة إجرائية ضرورية وصغيرة" سيستغرق استكماله حوالي 10 دقائق.

وتتضمن التفاصيل المطلوبة لتعبئة نموذج الطلب معلومات جواز السفر بالإضافة إلى أسئلة حول الخلفية الجنائية والظروف الطبية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 95 في المئة من الطلبات سيجري الموافقة عليها تلقائيا في غضون دقائق، ومع ذلك، يحذر من أنه في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 72 ساعة.

وقد ترفض بعض الطلبات أيضا أو قد تستغرق معالجتها ما يصل إلى أربعة أسابيع في ظروف استثنائية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض المزيد من ضوابط الحدود استجابة لأزمة المهاجرين والمخاوف بشأن الإرهاب.

ويقول إن نظام "Etias" سيعزز عمليات التحقق الأمني على الأشخاص الذين يسافرون بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، فإن نظام "Etias" سيساعد دول الاتحاد الأوروبي على "تقييم المخاطر المحتملة" التي يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها.

ويذكر الموقع أنه يهدف إلى منع "الجريمة والإرهاب عبر الحدود".

وفي الأثناء ستنطلق خطة حدودية أخرى للاتحاد الأوروبي تسمى نظام الدخول والخروج (EES- إي إي أس) في العاشر من نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التأخيرات.

وتقول مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي السيدة جوهانسون إن نظام EES يعني ضوابط حدودية رقمية صارمة في كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا ستجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس استخدام جوازات سفر مزيفة.

وبموجب نظام EES سيتعين على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر.

وسوف يكون هذا التسجيل الأولي صالحا لمدة ثلاث سنوات وخلال تلك الفترة يجب التحقق من صحته في كل مرة يعبر فيها شخص ما الحدود وسيحل هذا محل ختم جوازات السفر.

ومع ذلك، يجري التنبؤ بتأثير ذلك على المسافرين واصطفافهم في طوابير طويلة، حيث حذر الخبراء من أن نظام EES قد يضيف دقيقتين على الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر مقارنة بـ 45 ثانية في الوقت الحالي.