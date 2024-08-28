تحت أعين الاحتلال..مستعمرون يهاجمون مساكن الفلسطينيين ويسرقون ممتلكاتهم

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الاحتلال الغاشم و المستعمرون المغتصبون لحقوق وأراضي الفلسطينيون في انتهاك حقوق أصحاب الارض، فمع مطلع فجر اليوم الأربعاء الموافق 28 اغسطس، هاجم مستعمرون، مساكن المواطنين الفلسطينيين في منطقة خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت خيام المواطن لؤي زهدي، وخيام أشقائه في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية، وشرعت بترهيب وترويع المواطنين.



المستعمرون يسرقون ممتلكات الفلسطينيين في خربة الفارسية

يذكر أن خربة الفارسية تشهد على مدار الأيام الماضية اعتداءات متصاعدة من المستعمرين، وتتمثل بمهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم.

الاحتلال يحاصر مستشفيات طولكرم

وعلى صعيد آخر، شهدت الليلة محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة طولكرم، بعد اقتحامها من محورها الغربي.



الاحتلال يعيق حركة سيارات الإسعاف

وأفادت مراسلة وفا، بأن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الاسعاف، واحتجزت احدها امام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

انتشارآليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة



كما انتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بمخيم نور الشمس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة مقبل من منزله في مخيم نور شمس، كما دفع الاحتلال بأربع جرافات ثقيلة مدعومة بمزيد من الآليات العسكرية الى المدينة، و شرعت بهدم وتجريف بركسات لصيانة المركبات على الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين يعود لعائلة سعادة.



إصابة مواطنين من مخيم نور الشمس بقصف طائرة مسيرة

والاستمرار أعمال التخريب قامت الجرافات بتجريف البنية التحتية و شبكة المياه في محيط دوار العليمي "المحاكم" غرب المدينة، و أغلقت المكان بسواتر ترابية، و تخريب محيط دوار اليونس في الحي الشمالي في طولكرم، و شارع السكة المحاذي لمديرية الشرطة في ضاحية اكتابا.

و قصفت طائرة احتلال مسيرة موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس، تسبب في وقوع اصابتين في صفوف المواطنين.

