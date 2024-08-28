حركة الجهاد الفلسطينية: الاحتلال يشن عدوانًا شمال الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة الجهاد الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا شاملًا على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الهجمات تأتي في إطار محاولات الاحتلال لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" .

وذكرت الحركة، في بيان فجر اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يسعى عبر هذه العمليات العسكرية المكثفة إلى نقل الصراع إلى الضفة الغربية بعد التصعيد الأخير في المنطقة.

ودعت حركة الجهاد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"المجازر والانتهاكات" التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مطالبة بتدخل دولي لوقف التصعيد وحماية المدنيين.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وزادت وتيرة هذه الانتهاكات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.