عاجل..أوكرانيا تطلق طائرات مسيرة تشعل النار في مستودع نفط بمنطقة روسية

ياسر رشاد - القاهرة - أوكرانيا وروسيا .. ذكرت عدة قنوات روسية على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، أن طائرات مسيرة بدون طيار أوكرانية أشعلت النار في عدة خزانات نفط في مستودع جلوبوكينسكايا للنفط في منطقة روستوف الروسية.



وبحسب ما نقلته وكالة رويترز ، قال حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف في منشور على تطبيق تليجرام إن أربع طائرات بدون طيار أطلقتها أوكرانيا دمرت فوق المنطقة، لكنه لم يذكر أي شيء عن هجوم على مستودع للنفط.

ونوهت الوكالة أنه لم يتسن لها التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

بوتين يوصي بتعويض المتضررين من الهجمات الأوكرانية في عدةمناطق روسية



وعلى صعيد آخر كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليماته بتمويل وحدات الدفاع الإقليمي لمناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك من الميزانية الفيدرالية.. بحسب روسيا اليوم.

ونشر موقع الكرملين بيانا تضمن تعليمات الرئيس الروسي، وجاء فيه: "تقوم الحكومة الروسية، بالتعاون مع الهيئات التنفيذية لمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، بتوفير التمويل من الميزانية الفيدرالية لوحدات الدفاع الإقليمي لمقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، على أساس عدد هذه الوحدات، وتمويل رواتب الأشخاص المشمولين في هذه الوحدات، مع مراعاة المهام التي يؤدونها، وتجهيز هذه الوحدات".

كما أشار بوتين إلى ضرورة ضمان توفير التحويل من الميزانية الفيدرالية إلى ميزانيات مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصناعية والزراعية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب قصف القوات الأوكرانية والأعمال الإرهابية، بجانب المتضررين من عملية مكافحة الإرهاب على أراضي هذه المناطق.

كما أمر الرئيس الروسي بالنظر في مسألة إجراءات تعويض رواتب للموظفين في الشركات التي علقت أنشطتها.