مهربون يرمون مهاجرين من القوارب السريعة في بحر إيجه

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات اليونانية إن المهربين الذين ينقلون المهاجرين من تركيا إلى الجزر الشرقية تبنوا تكتيكا جديدا وخطيرا بإسقاط بعض الركاب من قواربهم في البحر لتجنب القبض عليهم.



وبحسب "أسوشيتد برس" تم إنقاذ 8 مهاجرين في حادثتين وقعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتأتي هذه الحوادث في وقت يتبنى فيه المهربون الذين يستخدمون الزوارق السريعة، بدلا من الزوارق المطاطية الهشة ذات المحركات الصغيرة التي فضلوها لسنوات، متبنين تكتيكات أكثر عدوانية لتجنب الدوريات البحرية اليونانية.

وفي الأسبوع الماضي، فتح خفر السواحل نيران أسلحته متسببا بمقتل أحد المهاجرين، بعد أن زعم أن قاربا سريعا اصطدم بسفينتهم في بحر إيجه الشرقي أثناء المطاردة.

وقالت قوات خفر السواحل اليونانية، يوم الثلاثاء، إن فلسطينيا وأفغانيا كانا يقودان قاربا سريعا حاولا أيضا الاصطدام بقارب دورية كان يلاحقهما قبالة جزيرة كوس.

وأضافت أنهما أجبرا خمسة ركاب على القفز في البحر والفرار باتجاه الجزيرة بينما توقف خفر السواحل لإنقاذ المهاجرين.

وفي وقت لاحق، تم العثور على ثلاثين مهاجرا من القارب على البر، فيما تم القبض على المهربين المشتبه بهم.

وفي حادثة ثانية قبالة جزيرة سيمي، قال خفر السواحل اليوناني إن ثلاثة مهاجرين أجبروا على القفز من قارب التهريب أثناء ملاحقتهم. وسمح ذلك للمهربين بالعودة إلى المياه التركية مع ركابهم المتبقين، الذين انتشلهم خفر السواحل التركي.

وقال المهاجرون الثلاثة الذين تم إنقاذهم في المياه اليونانية إنهم دفعوا 4500 دولار عن كل منهم لنقلهم، وفقا لبيان لخفر السواحل اليوناني.

لقد تكيفت عصابات التهريب في الأشهر الأخيرة للتعامل مع الرقابة الصارمة التي تفرضها اليونان على مياه بحر إيجة الشرقية. وبصرف النظر عن الاستخدام العدواني للقوارب عالية السرعة، فقد اتبعوا أيضا طرقا جديدة عبر وسط بحر إيجة، بينما كان هناك زيادة في عدد المهاجرين الذين يقومون برحلة أطول بكثير من ليبيا إلى جزيرة كريت جنوب اليونان.

وبشكل منفصل، قال خفر السواحل اليوناني يوم الثلاثاء إن إجمالي 42 شخصا في زورقين سريعين عبروا من تركيا إلى جزيرة ليروس الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لخفر السواحل أنه تم القبض على اثنين من المهربين المشتبه بهم بين المهاجرين على الأرض، بينما تم احتجاز ثالث في البحر بعد مطاردته.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 31500 مهاجر بشكل غير قانوني إلى اليونان حتى الآن هذا العام. وهذا أقل قليلا من الأعداد التي وصلت إلى إيطاليا وإسبانيا، وهما المعبران الرئيسيان للأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا بشكل غير قانوني.