الاحتلال يغلق مداخل جنين الرئيسية ويطلق الرصاص اتجاه مركبات الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل سلطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية أعمالها الهمجية الغاشمة، حيث اغلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء الموافق 28 اغسطس، مداخل مدينة جنين الرئيسية.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي"شارع جنين- نابلس" ونشرت عدداً من القناصة، واطلقت الرصاص تجاه مركبات المواطنين.

كما قطع جنود الاحتلال معظم الطرق الواصلة الى مدينة جنين وفرض حصاراً عليها.

استشهاد 4 شباب جنوب طوباس



وفي سياق متصل، شهدت الساعات الأولى من اليوم، استشهاد 4 شبان وإصابة آخرون، نتيجة قصف الاحتلال من طائرة مسيرة على مخيم الفارعة جنوب طوباس، بحسب تصريحات مصادر طبية لـ"وفا".

كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر ، بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة المخيم، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.



الاحتلال ينشر القناصة داخل مخيم الفارعة



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا على المخيم، وسط اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال، وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.