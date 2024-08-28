انهيار حاجز مائي يودى بحياة امرأتين وطفلة وفقدان آخرين باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - لقيت امرأتان وطفلة حتفهم وفُقد أكثر من 20 آخرين، إثر انهيار حاجز مائي نتيجة أمطار غزيرة وسيول جارفة ضربت محافظة المحويت غرب اليمن، وفقا لـ"روسيا اليوم".



انهيار حاجز مائي في مديرية ملحَّان



وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" بأن أمطارا غزيرة هطلت على محافظة المحويت، نتج عنها فيضانات تسببت في انهيار حاجز مائي في مديرية ملحَّان غرب المحافظة، ما أدى إلى تهدم ستة منازل، جزئيا وكليا، ووفاة امرأتين وطفل انتشلتهم فرق الإنقاذ من تحت أنقاض منزلهم، ولا يزال البحث مستمرا عن ستة أشخاص من ذات الأسرة، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ أسرة كاملة بعد انهيار منزلها.

وأضاف أن المياه المتدفقة جراء انهيار السد، الذي يتمركز في قمة جبل، جرفت أراضي زراعية ومحالا تجارية وعددا من السيارات، وألحقت خسائر مادية.

واوضح أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في مديرية ملحان، أدت أيضا إلى حدوث انهيار صخري في عزلة "القبلة" بالمديرية ذاتها، أسفر عن تدمير مسجد ومنزل مجاور له، يقطنه نحو 20 شخصا، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشالهم من تحت ركامه رغم استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.



يذكر ان يوم الجمعة الماضي، توفيت أسرة مكونة من ستة أشخاص في محافظة المحويت ذاتها، نتيجة انهيار منزلها بسبب أمطار غزيرة تضرب اليمن منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأعلنت "أنصار الله" (الحوثيون) الأربعاء الماضي، وفاة 86 شخصا وتضرر 33123 أسرة، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة شهدتها محافظات الحديدة وريمة غرب اليمن وحجة شمال غربي البلاد.



الاثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 38285 أسرة (ما يقرب من 268000 شخص) إثر أمطار غزيرة وسيول ضربت اليمن، منذ مطلع الشهر الجاري.

وتركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن، على محافظات مأرب والحديدة وحضرموت وتعز وصعدة وحجة، وأسفرت عن وفاة وإصابة 211 شخصا وتهدم مئات المنازل، وتضرر آلاف الأسر علاوة على إلحاقها خسائر مادية واسعة، حسب مصادر لـ"سبوتنيك".

ووفقا للأمم المتحدة، تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناجم عن الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، الذي يدخل عامه العاشر.