صحيفة عبرية مُهاجِمة بن غفير: شريعتنا تحظر على اليهود الصعود لقبة الصخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله – (أ ش أ)

هاجمت صحيفة "ياتيد نيمان" العبرية، اليوم الثلاثاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب دعوته اليهود للصلاة في الحرم المقدسي.

وقالت الصحيفة التابعة لفصيل "ديجل هاتوراه" في حزب (يهدويت هتوراة)، إن بن غفير يكرر كلامه ويعرض الإسرائيليين للخطر، مُشيرة إلى أنه من المعروف حسب كل فقهاء الشريعة اليهودية، على مر الأجيال، أنه محظور بشدة على اليهود الصعود إلى قبة الصخرة، وهذا الرأي لم يتغير ولا يزال قائما بكامل قوته.

وذكر بن غفير في مُقابلة له أمس الاثنين، أن "اليهود يستطيعون الصلاة في الحرم القدسي والسجود أيضا"، وهو ما يشكل انتهاكا للوضع الراهن بين إسرائيل والوصاية الأردنية على المكان المقدس.

ونددت الرئاسة الفلسطينية بدعوات بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، ووصفتها بأنها خطيرة جدا وتعكس طبيعة نوايا حكومة الاحتلال تجاه الحرم القدسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التحرك الفوري للجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.