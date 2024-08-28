رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى ألمانيا في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
وستارمر الذي تولى منصبه في تموز بعد 14 عاما من حكم المحافظين، يؤكّد أنّه لا يسعى لأن تنضم المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية تنقل الأشخاص.
لكنّ الزعيم العمالي تعهّد إعادة بناء علاقة ثقة مع حلفائه الأوروبيين، وهو يرغب خصوصا في إعادة التفاوض على اتفاقية أمنية جديدة وإبرام اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي.
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