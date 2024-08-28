الهلال الأحمر الفلسطيني: 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس

أعلن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط "9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس"، جراء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.
وذكر أن "طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى الشهداء بمخيم الفارعة" في طوباس، مضيفا "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويمنع طواقمنا من الوصول لها".
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