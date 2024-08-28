"سرايا القدس": نخوض اشتباكات مع قوات العدو في جنين وفجرنا عبوّة بجرافة عسكرية بمخيم نور شمس

أعلنت كتيبة طولكرم في "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، أنّ "مقاتلينا تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في محور شارع نابلس محققين إصابات مباشرة في صفوف طاقمها وإخراجها عن الخدمة".

إلى ذلك، ذكرت كتيبة جنين في "سرايا القدس"، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال غرب جنين وأمطرناه وآلياته بالرصاص محققين إصابات مباشرة".

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية عسكرية واسعة تستهدف المسلحين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام في طولكرم وجنين".

وأوضحا صحيفة يديعوت أحرونوت، أن 'الجيش الإسرائيلي يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع في عمليته شمالي الضفة الغربية"، مضيفة "جهاز الشاباك وقوات المستعربين تنضم للجيش في عملياته شمالي الضفة الغربية".

وأعلن مدير دائرة الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن سقوط "9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس"، جراء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

وذكر أن "طواقمنا غير قادرة على الوصول إلى الشهداء بمخيم الفارعة" في طوباس، مضيفا "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويمنع طواقمنا من الوصول لها".