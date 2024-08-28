قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 7 فلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإيقاف حافلة في بيت حنينا واعتقلت ستة من ركابها.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة إذنا غرب الخليل واستولت على مركبته، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا واعتقلت فلسطينيا واستولت على مركبته، بعد أن فتشت منزله وألحقت أضرارا مادية به.

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