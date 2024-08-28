أستراليا تخصص 400 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم مبادرة شرطة المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه أنه انضم اليوم إلى زعماء آخرين من منطقة المحيط الهادئ ضمن الاجتماع الثالث والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ في تأييد “مبادرة شرطة المحيط الهادئ” Pacific Policing Initiative (PPI) ، وهي مبادرة إقليمية كبرى لتعزيز السلام والأمن الجماعيين في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

وقال البيان : “ستعزز مبادرة شرطة المحيط الهادئ قدرة دول المحيط الهادئ على تلبية متطلبات القانون والنظام والأمن الداخلي، ودعم بعضها البعض في أوقات الحاجة”.

وأضاف البيان أن أستراليا ستلتزم بتخصيص ما يقرب من 400 مليون دولار أسترالي على مدى خمس سنوات لضمان تحقيق المبادرة تطلعات بلدان المحيط الهادئ، وستشمل مساهمة أستراليا تكاليف البنية الأساسية المرتبطة بإنشاء المراكز الشرطية الجديدة في المنطقة.

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