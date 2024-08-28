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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد سبعة فلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد سبعة فلسطينيين وجرح عدد آخر في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة فلسطينية جنوب مدينة جنين، كما استشهد أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينتي جنين وطولكرم و مخيم الفارعة بمدينة طوباس.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية خلال عملية اقتحامها، وأعاقت عمل سيارات الإسعاف والكوادر الطبية، تخلل ذلك اعتقال عدد من الفلسطينيين واقتحام منازل عدة والعبث بمحتوياتها، وتجريف للبنية التحتية.
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