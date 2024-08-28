استشهاد سبعة فلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وجرح عدد آخر في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة فلسطينية جنوب مدينة جنين، كما استشهد أربعة آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينتي جنين وطولكرم و مخيم الفارعة بمدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية خلال عملية اقتحامها، وأعاقت عمل سيارات الإسعاف والكوادر الطبية، تخلل ذلك اعتقال عدد من الفلسطينيين واقتحام منازل عدة والعبث بمحتوياتها، وتجريف للبنية التحتية.

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