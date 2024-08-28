إجلاء منطقتين في فورونيج الروسية بعد سقوط طائرة بدون طيار أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - تتعرض المناطق الروسية لهجمات خلال الصراع الروسي الأوكراني، حيث قال حاكم منطقة فورونيج وسط روسيا ألكسندر جوسيف، أنه تم إجلاء سكان منطقتين في منطقة فورونيج مؤقتًا بعد سقوط طائرة بدون طيار بالقرب من منشآت قابلة للاشتعال.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كتب جوسيف، على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام : "اتخذت فرق الاستجابة للطوارئ قرارًا بإجلاء سكان منطقتين إلى سكن مؤقت في مركز المنطقة باستخدام الحافلات، وسوف يعود السكان المحليون إلى منازلهم مع استقرار الوضع".

وفي منشور منفصل، قال جوسيف إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ودمرت طائرة بدون طيار في بلدية روسوش، وتسببت شظايا طائرة بدون طيار سقطت في نشوب حريق بالقرب من منشآت قابلة للاشتعال، ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات، على حد قوله.

16 مدنيا قتلوا وأصيب 170 اخرون في هجمات أوكرانيا على المناطق الروسية خلال يوليو

يذكر أن أمس أعلن السفير الروسي لدى أوكرانيا روديون ميروشنيك في تصريحه لوكالة تاس إن 16 مدنيا قتلوا وأصيب 170 آخرون في هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على مستوطنات روسية خلال شهر يوليو المنصرم.

وقال إن "أكبر عدد من الهجمات بالقصف على المرافق المدنية والمدنيين تم الإبلاغ عنها من منطقة بيلغورود وجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم الإبلاغ عن زيادة عدد الهجمات بالقصف من منطقتي كورسك وخيرسون"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية تستخدم بشكل متزايد طائرات بدون طيار من مختلف التعديلات لمهاجمة أهداف مدنية.

وأضاف أن إجمالي ضحايا هجمات الطائرات بدون طيار في يوليو بلغ 186 مواطن، منهم 170 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، و16 قتيلا".

وقال ميروشنيك إن 15 طفلاً أصيبوا وطفلين بين القتلى، موضحاً أن ما يصل إلى 34 طفلاً أصيبوا نتيجة لهجمات الطائرات بدون طيار التي شنتها أوكرانيا منذ بداية العام.

ولفت إلى أن إجمالي عدد القتلى بين المدنيين جراء الهجمات في أوكرانيا في شهر يوليو، بلغ 57 قتيلاً و481 جريحاً.

وقال أيضا إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 9500 طلقة على مستوطنات روسية طوال شهر يوليو، ومن بين الذخائر التي استخدمتها القوات الأوكرانية صواريخ جو-أرض وأرض-أرض بعيدة المدى، وأنواع مختلفة من المقذوفات، وذخائر مدفعية عيار 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الرؤوس الحربية العنقودية، والألغام والقنابل اليدوية، بجانب أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار القتالية.