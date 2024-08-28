الدفاع الروسية: انجاز المناورات العسكرية سيلينغا ٢٠٢٤

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم إنجاز المناورات العسكرية الروسية- المنغولية المشتركة "سيلينغا-2024 " التي جرت في أراضي منغوليا، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء في البيان: "انتهت التدريبات العسكرية الروسية- المنغولية الدولية سيلينغا-2024 على أراضي منغوليا. وأقيم حفل اختتام هذه التمرينات العسكرية على أراضي معسكر ميداني بالقرب من مدينة تشويبالسان".

وذكرت الوزارة، أن فعاليات الاحتفال جرت بحضور القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الشرقية الروسية الفريق ميخائيل نوسوليف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المنغولية اللواء سونريفين جانبيامبا، وتم تكريم المتفوقين من الجانبين خلال التدريبات العسكرية.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن انتهاء المرحلة الرئيسية من هذه التدريبات، التي قامت خلالها مجموعة مشتركة من القوات الروسية المنغولية بتنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب تضمنت تحرير مركز سكني من سيطرة جماعة مسلحة غير شرعية مع استخدام الطيران الحربي والمدرعات والدبابات وراجمات الصواريخ، وكذلك تم استخدام المسيرات الجوية بشكل واسع.