إعصار شانشان يدفع اليابان إلى إلغاء 110 رحلات ركاب اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - إعصار شانشان.. استعدت اليابان اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، للإعصار شانشان، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مما أجبر شركات الطيران والسكك الحديدية على إلغاء بعض الخدمات خلال الأيام المقبلة.

تحذير خاص لمحافظة كاجوشيما



ووفق لوكالة رويترز.. فمن المتوقع أن يضرب إعصار شانشان جزيرة كيوشو في جنوب غرب اليابان خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها قد تصدر تحذيرا خاصا لمحافظة كاجوشيما.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أنه يتعين اتخاذ أقصى درجات الحذر نظرا لأن التوقعات تشير إلى رياح قوية وأمواج عالية ومد وجزر مرتفع لم نشهده حتى الآن.



ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من المناطق الوسطى والشرقية في اليابان، بما في ذلك العاصمة طوكيو، بحلول نهاية الأسبوع، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

إعصار شانشان..الغاء 80 رحلة داخلية حتى يوم الجمعة

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شركة الخطوط الجوية اليابانية تخطط لإلغاء 110 رحلات داخلية يوم الأربعاء كان من المقرر أن تغادر أو تصل إلى جنوب غرب اليابان، مما يؤثر على نحو 4200 راكب، وتخطط الشركة لإلغاء 80 رحلة داخلية من الأربعاء إلى الجمعة، بحسب التقرير.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني، أنه من المتوقع إلغاء بعض خدمات قطارات شينكانسن السريعة في المنطقة يومي الأربعاء والخميس.