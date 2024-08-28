خلل يضرب منصة اكس في بعض البلدان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت خدمة Downdetector التي تراقب تشغيل موارد الإنترنت المعروفة، بأن عمل منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) شهد انقطاعا في بعض البلدان، حسب "روسيا اليوم".

ووفقا لبيانات هذه الخدمة، أعلن 69% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشاكل، أنهم لاحظوا فشلا في عمل التطبيق، واشتكى 25% من تشغيل الموقع وكيفية عمله.

وقال 6% إنهم يواجهون صعوبة في الاتصال بالخادم، وجاءت معظم الشكاوى من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال رجل الأعمال المعروف إيلون ماسك، إن سبب هجوم DDOS الضخم على المنصة، يكمن في رغبة الكثيرين بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من التعبير عن رأيه.