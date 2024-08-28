توجيه اتهامات بالتخطيط لهجوم لصالح أوكرانيا ضد مسؤول سابق في بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا وأوكرانيا.. قال مسؤولون روس في إنفاذ القانون الروسي، إن فيكتوريا شينكاروك، الموظفة السابقة في إدارة منطقة بيلغورود، وشريكها متهمان بدعم أنشطة إرهابية لصالح أمنائهما من أوكرانيا.

وقال المسؤولون في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن فيكتوريا شينكاروك دعمت الإرهابيين بهدف ارتكاب هجوم إرهابي، وفي سبتمبر 2022، وسحبت المتهمة أكثر من 100 ألف روبل (1093 دولارا) نقدا بهدف ارتكاب جريمة ثم أخفت الأموال لاحقا، كما ساعدها شريكها، ألكسندر خولودكوف، بإخفاء أجهزة متفجرة حيث قام أيضا بنقل أكثر من 400 ألف روبل.

ويقول المحققون إن الأموال كانت مخصصة لرعاية أعضاء مجهولين في عصابة إجرامية تخطط لعمل إرهابي (مرتبط مع أوكرانيا)، وأوضح ضباط إنفاذ القانون أنهم استخدموا تطبيقي سيجنال و تيليجرام للتواصل مع أمنائهما في أوكرانيا.

وقد وجهت إلى شينكاروك وخولودكوف تهم الاتجار غير المشروع بالمتفجرات، وتهريب المواد والموارد الاستراتيجية، والتحضير لهجوم من قبل مجموعة متآمرة، والتحضير لتصنيع المتفجرات البدائية، وتنظر محكمة عسكرية محلية بالفعل في القضية الجنائية، ولكن لم يعترف شينكاروك ولا خولودكوف بالذنب وتأمرهم مع أوكرانيا.

إجلاء سكان منطقتين في منطقة فورونيج الروسية

وفي سياق آخر شهد اليوم إجلاء سكان منطقتين في منطقة فورونيج مؤقتًا بعد سقوط طائرة بدون طيار بالقرب من منشآت قابلة للاشتعال، حسبما قال حاكم المنطقة وسط روسيا ألكسندر جوسيف.

وكتب حاكم فورونيج على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي تليجرام : "اتخذت فرق الاستجابة للطوارئ قرارًا بإجلاء سكان منطقتين إلى سكن مؤقت في مركز المنطقة باستخدام الحافلات. ويعود السكان المحليون الآن إلى منازلهم مع استقرار الوضع".