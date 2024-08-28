تقرير: اسرائيل تقوم بإعداد جيل محاربين في الأمن السيبراني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: كيف يقوم ما يسمى بـ"الحرم السيبراني" الإسرائيلي بإعداد الجيل القادم من المحاربين السيبرانيين، وسط فجوة عالمية تبلغ 3.4 مليون عامل في مجال الأمن السيبراني؟.

يقوم الحرم السيبراني الإسرائيلي بتعليم المراهقين "اليهود" في أميركا الشمالية تفاصيل السيبرانية والأمن السيبراني بنفس الأساليب المستخدمة لتدريب قوات الدفاع الإسرائيلية.

يعد الأمن السيبراني أولوية قصوى لأكبر الشركات في العالم بما في ذلك ألفا بت Alphabet وميتا Meta وأبل Apple ومايكروسوفت Microsoft وكذلك أمازون Amazon، والتي قامت جميعها باستثمارات ضخمة في تطوير هذا المجال.

ومع ذلك، حتى مع تخصيص مليارات الدولارات للأمن السيبراني، فإن جميع الشركات الكبرى في العالم تعاني من نفس المشكلة: عدم القدرة على توظيف موظفين ماهرين في مجال الأمن السيبراني.

فجوة كبيرة في الكفاءات البشرية

ووفقاً لدراسة كشف عنها تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وهي الدراسة التي أجرتها جمعية الأمن السيبراني، هناك فجوة عالمية تبلغ 3.4 مليون عامل في مجال الأمن السيبراني وتنمو هذه الفجوة بشكل متسارع، تقلل هذه الفجوة بشكل كبير من فعالية جهود الأمن السيبراني الضرورية لحماية المؤسسات من الهجمات.

الإنترنت عبارة عن حرب

وقال ييجال أونا، رئيس الحرم الإلكتروني الإسرائيلي ، الذي تم تأسيسه لمعالجة هذه الفجوة في المهارات: "إن الإنترنت عبارة عن حرب". "الموظفون السيبرانيون محاربون. إنهم بحاجة إلى مواجهة الشدائد الواقعية والتدرب ليصبحوا محاربين.

تم إنشاء الحرم الإلكتروني الإسرائيلي في عام 2022، وهو يقوم بإعداد الطلاب للعمل في مجال الإنترنت، كمدافعين مسؤولين عن الدفاع ضد الهجمات وكمطورين.

يحصل طلاب الحرم الإلكتروني في إسرائيل على خبرة عملية ويتعلمون من أفضل خبراء الإنترنت في إسرائيل من وحدة الإنترنت النخبة في قوات الدفاع الإسرائيلية، 8200 من منازلهم.

قصة الحرم الإلكتروني

يقوم الحرم الإلكتروني الإسرائيلي بتدريس دورات شخصية وعبر الإنترنت للأشخاص الذين يدخلون سوق العمل وللمراهقين الذين يرغبون في المضي قدمًا قبل الذهاب إلى الكلية أو الجيش.

أحد برامجهم هو دورة مكثفة عبر الإنترنت تستهدف طلاب المدارس الثانوية في أميركا الشمالية وكندا وأستراليا، حيث يستخدم الطلاب جهاز محاكاة الذكاء الاصطناعي المصمم لتدريب قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقال رونيت هوشمان، مؤسس الحرم الجامعي: "إن هذه الدورة تفتح نافذة على المستقبل للطلاب، عندما يتعرف الناس على هذا العالم في سن مبكرة، فهذه فرصة عظيمة لمهنة قوية ومهمة."

اليوم، تعد الوظائف في مجال الإنترنت من بين الوظائف الأعلى أجرًا في السوق، خاصة بالنسبة للمدافعين المدربين تدريبًا عاليًا والذين يمكنهم إيقاف الهجمات الإلكترونية بشكل فعال. هذه المهارة نادرة جدًا، ولكنها ذات قيمة كبيرة، لدرجة أن الشركات مستعدة لدفع مبالغ كبيرة للأشخاص المناسبين.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على هذه المهارات المطلوبة بشدة هي من خلال تجربة الحياة الواقعية. صمم الحرم الإلكتروني الإسرائيلي دوراته لمحاكاة الهجمات السيبرانية في العالم الحقيقي، وإعداد الطلاب للمهن الفعلية.

كل ما يحتاجه الطلاب هو جهاز كمبيوتر محمول وحافز عالٍ وسيتعلمون المزيد عن أمان الإنترنت وخصوصية البيانات والبرمجة والمعرفة الرقمية. وتغطي الدورة أيضًا كيفية اكتشاف الهجوم وتنفيذه. يتم تدريس سبعين بالمائة من الدورة من خلال العمل العملي.

بينما يتعلم الطلاب النظرية، فإن معظم الدورة التدريبية تتضمن استخدام محاكي الذكاء الاصطناعي الذي يسمح للطلاب باستخدام معرفتهم لاكتشاف الهجمات والدفاع ضدها تمامًا كما يتم ذلك في العالم الحقيقي. يتعلم الطلاب وهم مرتاحون في منازلهم، من خلال نموذج صف هجين.

الخبرة الإسرائيلية

يتم تدريس الدورة من قبل كبار الخبراء في هذا المجال من وحدة الاستخبارات 8200 في جيش الدفاع الإسرائيلي، ويحصل الطلاب الذين يكملون الدورة على شهادة إتمام معتمدة.

450 شركة و 7.5 مليار استثمارات

تعد إسرائيل واحدة من القوى العالمية في مجال الابتكار في مجال الأمن السيبراني، مع وجود أكثر من 450 شركة ناشئة وشركات في مجال الأمن السيبراني وأكثر من 7.5 مليار دولار من الاستثمارات في عام 2023، وهذا يجعل إسرائيل بيئة مثالية لنشر المعرفة لبناء القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.

وأشارت مصادر إلى أن دورة التدريب على الأمن السيبراني لا تعد الطلاب اليهود في الدول الأخرى على مهن واعدة فحسب، بل تساعدهم أيضا على بناء تواصل مع دولة إسرائيل.