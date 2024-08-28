ستارمر يحذر البريطانيين من ميزانية مؤلمة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أقوى تصريحات لافتة فاجأت الجمهور، منذ دخوله 10 داونينغ ستريت في يوليو الماضي، حذر السير كير ستارمر من أن ميزانية أكتوبر ستكون "مؤلمة" وستضطر الحكومة إلى تقديم "مطالب كبيرة" للجمهور.

وقال رئيس الوزراء الوزراء العمالي، متحدثًا من حديقة داونينغ ستريت، يوم الثلاثاء إن الناس سيضطرون إلى "قبول الألم قصير المدى من أجل الخير على المدى الطويل".

ولم يحدد تفاصيل ما سيكون في الميزانية، لكنه قال إن أولئك الذين لديهم "أكتاف أوسع يجب أن يتحملوا العبء الأثقل".

وقال رئيس الوزراء إنه ورث "ليس فقط ثقبًا أسودًا اقتصاديًا ولكن ثقبًا أسودًا مجتمعيًا" من الحكومة المحافظة السابقة.

وقال زعيم المحافظين ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك إن الخطاب كان "أوضح مؤشر على ما كان حزب العمال يخطط للقيام به طوال الوقت - زيادة الضرائب".

ومن جهته، قال رئيس حزب المحافظين ريتشارد فولر، ردًا على تفاصيل خطاب رئيس الوزراء: "هذا ليس سوى خطاب تمثيلي لصرف انتباه الجمهور عن الوعود التي قطعها ستارمر والتي لم يكن لديه أي نية في الوفاء بها".

وألقى رئيس الوزراء كلمته، الثلاثاء، أمام نحو 50 من أفراد الجمهور الذين التقى بهم خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة والموظفين العموميين.

تحديات

ومنذ توليه السلطة في يوليو، سعى حزب العمال إلى التأكيد على التحديات التي يواجهها في الحكومة وإلقاء اللوم على وزراء المحافظين لفشلهم في معالجة هذه المشاكل قبل الانتخابات.

وفي خطابه، زعم السير كير أن الأمور كانت "أسوأ مما تصورنا" واتهم المحافظين بخلق ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة - وهو ما ينكره المحافظون بشدة.

وقال أيضًا إن الحكومة السابقة "فشلت في أن تكون صادقة" مضيفًا: "لقد عرضوا زيت الثعبان للشعبوية الذي أدى إلى المزيد من الفشل - مرارًا وتكرارًا".

وزعم أن الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة "رأوا الشقوق في مجتمعنا بعد 14 عامًا من الفشل واستغلوها".

عمل صارم وإصلاح

وفي نظرته إلى المستقبل، قال السير كير إن "العمل الصارم" سيكون ضروريًا "لإصلاح أسس البلاد".

وكرر تعهده، الذي قطعه أثناء الحملة الانتخابية، بأن الحكومة لن ترفع التأمين الوطني أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

وقد قدمت وزيرة الخزانة راشيل ريفز وعودًا مماثلة لكنها قالت إنها تعتقد أن بعض الضرائب سترتفع ولم تستبعد زيادة ضريبة الميراث أو ضريبة مكاسب رأس المال أو إصلاح الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية.

أعلنت الحكومة بالفعل عن بعض تدابير خفض التكاليف بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى المخطط له على مدفوعات الرعاية الاجتماعية وسحب بدل الوقود الشتوي من 10 ملايين متقاعد.

وانتقد بعض نواب حزب المحافظين قرار الحكومة بمنح زيادات في الأجور للعاملين في القطاع العام مع تقييد الوصول إلى بدل الوقود الشتوي.

دفاع

وفي دفاعه عن القرار، قال السير كير "إن السماح باستمرار الإضرابات الوطنية وعدم حلها يكلف البلاد ثروة".

وبعد الخطاب، سُئل السير كير عن اتهامات المحافظين بـ "المحسوبية".

هاجمت المعارضة الحكومة لمنحها تصريحًا لدخول داونينغ ستريت لمتبرع حزب العمال اللورد آلي وتعيين متبرع آخر، إيان كورفيلد، في وظيفة مؤقتة في الخزانة.

وردًا على ذلك، قال السير كير إنه يريد "العمل بسرعة" ويحتاج إلى "الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة".

استعادة الصدق

وقال إنه عازم على "استعادة الصدق والنزاهة" للحكومة وأضاف أنه لن "يتلقى محاضرات" من المحافظين بشأن هذه القضية.

ومقل موقع بي بي سي عن رئيس الوزراء قوله في مقال رأي لصحيفة (التايمز)، نُشر خارجيًا قبل الخطاب، إن مكان خطابه القادم، حديقة الورود في داونينغ ستريت، ربما أصبح "رمزًا للفساد في قلب حكومتهم" لأفراد الجمهور تحت قيادة المحافظين السابقة.

وأشار السير كير إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده دومينيك كامينغز، المساعد السابق لبوريس جونسون، حيث دافع عن قراره بخرق قواعد الإغلاق بسبب كوفيد.كما كتب عن الصور التي التقطت بالقرب من حديقة الورود للسيد جونسون وموظفيه مع زجاجات من النبيذ ولوح جبن في وقت من القيود الصارمة على الاختلاط الاجتماعي أثناء جائحة كوفيد. وقال بوريس جونسون في ذلك الوقت إن الصور أظهرت "أشخاصًا في العمل".

ردود أحزاب المعارضة

وردًا على تفاصيل خطاب رئيس الوزراء، قال رئيس حزب المحافظين ريتشارد فولر: "هذا ليس سوى خطاب تمثيلي لصرف انتباه الجمهور عن الوعود التي قطعها ستارمر والتي لم يكن لديه أي نية في الوفاء بها".

وأضاف رئيس حزب المحافظين: "في أقل من 100 يوم، تخلى حزب العمال عن طموحه في الخدمة العامة وأصبح غارقًا في الفساد، ووزع مدفوعات ضخمة على أصحاب الرواتب النقابية دون "شروط" ووضع الأساس لإلحاق الضرر بالمتقاعدين وفرض الضرائب على العمال".

وقالت شونا روبيسون، وزيرة المالية في الحزب الوطني الاسكتلندي: "بينما من الواضح أن هذا هو إرث حكومة المحافظين، يجب على حزب العمال أن يقبل على الأقل بعض المسؤولية عن الفوضى التي تعيشها المملكة المتحدة الآن.

وأضافت "في المعارضة، تدخلوا خلف العديد من قرارات المحافظين التي أضرت بالاقتصاد وأضرت بمستويات المعيشة - سواء كان ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو خفض الإنفاق التقشفي أو الهجمات على دولة الرفاهية".

وقالت كارلا دينير، زعيمة الحزب الأخضر، "إن تحمل المزيد من الألم والصعوبات الاقتصادية ليس ما صوت الناس من أجله. إن رفض حزب العمال فرض ضرائب على الأثرياء يظهر أن العمل كالمعتاد لا يزال قائماً".

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي السير إد ديفي إن البلاد بحاجة إلى "إجراءات جريئة وطموحة من الحكومة" وخاصة فيما يتعلق بالصحة والرعاية الاجتماعية.

وقال: "فقط من خلال إخراج الناس من قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية يمكننا أن نجعل الاقتصاد ينمو بقوة مرة أخرى".