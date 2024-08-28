كاتس: علينا التعامل مع التهديد في الضفة بنفس الطريقة التي نتبعها في غزة

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن على إسرائيل إخلاء الفلسطينيين مؤقتاً، والتعامل مع التهديد بنفس الطريقة التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي تصريح له، أشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مكثف منذ الليلة (الماضية) في مخيمي اللاجئين جنين وطولكرم لإحباط البنى التحتية الإرهابية الإسلامية - الإيرانية التي أقيمت هناك"، لافتاً إلى أن "إيران تعمل على إنشاء جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على غرار نموذج غزة ولبنان، وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن".

ورأى أنه علينا أن نتعامل مع التهديد (في الضفة) تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات مطلوبة (أخرى)"، معتبراً أن "هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها".