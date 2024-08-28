زاخاروفا: الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة والتحشيد العسكري الأميركي ينذر بمزيد من التصعيد

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أنّ "الشرق الأوسط وصل إلى نقطة خطيرة وهذا محفوف بمزيد من التصعيد غير المنضبط قد يجر إلى حرب كبرى".

ولفتت، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ التصعيد الحالي في الشرق الأوسط خطير وإراقة الدماء في قطاع غزة غير مسبوقة"، والتصعيد هو "إلى حد كبير نتاج لرغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنتها في المنطقة"

وشددت زاخاروفا على أنّ "المواجهة بين إسرائيل وإيران وصلت إلى مستوى جديد"، مضيفة "التحشيد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، ينذر بمزيد من التصعيد".

وقالت: "عملية حفظ السلام المفترضة "حارس الرخاء"، التي أطلقتها واشنطن في بداية العام، والتي أسفرت عن ضربات أميركية وبريطانية على الأراضي اليمنية، لم تؤدِ عمليًا سوى إلى تفاقم الوضع في المنطقة"، مشيرة إلى أنّ "دول منطقة الشرق الأوسط يمكنها حل مشاكلها وخلافاتها القائمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".