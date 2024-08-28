مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصى ويؤدون صلوات تلمودية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية، وفقا ل "وفا".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.