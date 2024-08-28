الاحتلال يغلق منطقة في بيت لحم ويطلق قنابل الصوت

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية اليوم الأربعاء الموافق 28 اغسطس، بإغلاق منطقة المطينة في قرية حوسان غرب بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية وسط إطلاق قنابل الصوت واغلاقها امام حركة مرور المواطنين والمركبات، مضيفا أن قوات الاحتلال اجبرت المحلات التجارية في "المطينة" على اغلاق ابوابها.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اجراءاتها التعسفية بحق قرية حوسان وسكانها وتحديدا منطقة المطينة التي تتعرض الى انتهاكات يومية.

الاحتلال يشن هجوماً واسعا في الضفة الغربية يسفر عن استشهاد 9 مواطنين



وفي سياق متصل كانت قوات الاحتلال أغلقت فجر اليوم مداخل مدينة جنين الرئيسية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي"شارع جنين- نابلس" ونشرت عدداً من القناصة، واطلقت الرصاص تجاه مركبات المواطنين.

كما قطع جنود الاحتلال معظم الطرق الواصلة الى مدينة جنين وفرض حصاراً عليها.

كما شنت عدوانا واسعا على جنين وطوباس طولكرم، حيث استشهد 9 مواطنين وأصيب 11 آخرين بالرصاص في عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية، وسط حصار للمستشفيات وسيارات الإسعاف وتدمير ممنهج للبنية التحتية.