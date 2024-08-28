لمدة ٣ أيام.. بوريل يدعو لوقف اطلاق النار في غزة.. اعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وفقا لـ"روسيا اليوم ".

وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد الأطفال في غزة".

وأشار بوريل إلى أن أطفال غزة يعانون من خطر حقيقي بسبب إعادة التوطين وسوء التغذية والحرمان من الأساسيات الأخرى.

وأضاف بوريل: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام للتطعيم من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف"

وأكد أن وقف إطلاق النار المطلوب مستقل تماما عن المفاوضات الحالية التي تهدف إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن منظمة الصحة العالمية أكدت إصابة رضيع في غزة (10 أشهر) بالشلل بعد إصابته بفيروس "شلل الأطفال".