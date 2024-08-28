كولومبيا تتهم سفيرها بتهريب المخدرات

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت المحكمة العليا في كولومبيا تهمة تهريب المخدرات إلى سفير البلاد لدى نيكاراغوا، بعد ستة أعوام من العثور على كمية من الكوكايين في حقائبه أثناء سفره من مطار ميديلين، وفقا ل"روسبا اليوم".

وأوقفت السلطات في المطار الواقع في شمال غرب البلاد السفير ليون فريدي مونوز في مايو 2018 بعدما ضبط في حقائبه 350 جراما من الكوكايين.

لكن مونوز نفى أي علم له بتلك المخدرات، مؤكدا أن خصومه السياسيين هم الذين وضعوها له.

وأوقفته السلطات بضعة أيام ثم أطلقت سراحه بانتظار استكمال التحقيق.

وخلال السنوات الست الماضية انتخب مونوز عضوا في الكونغرس قبل أن يعين سفيرا لكولومبيا في ماناغوا في 2022، وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا هي المنتج والمصدر الرئيسي للكوكايين حول العالم، حيث تضم أكثر من 90% من مزارع الكوكا في العالم، ضمن ما يسمى بـ"مثلث المخدرات في الأنديز"، الذي يضم كولومبيا والبيرو وبوليفيا.