الاحتلال يشن عدوانا على رام الله ويصيب شاب وامرأة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال الإسرائيلي الخسيس أعماله الهمجية في حق الشعب الفلسطيني، حيث شهدت عدة بلدات وقرى شمال غرب رام الله إصابة شاب برصاص الاحتلال وامرأة جراء الاعتداء عليها، اليوم الأربعاء الموافق 28 اغسطس، كما اعتقل 6 آخرين.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال أصابت شاب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قراوة بني زيد، فيما اعتدى جنود الاحتلال على امرأة بالضرب، ونقلا الاثنين إلى المستشفى.

الاحتلال يعتقل عدد من الشباب وطفل اليوم

كما اعتقل الاحتلال الشابين سعيد جهاد سليمان، وشهير عايش عرار بعد مداهمة منزليهما في القرية، والطفل عمرو ناصر عبد الكريم مفرج، وشقيقه محمد، ووالدهما، بعد أن داهمت منزلهم في قرية عارورة، وجمال سميح الريماوي من بلدة بيت ريما.

كما داهم الاحتلال عدة منازل في بيت ريما، وحول منزل المواطن حمادة عودة البرغوثي إلى مركز تحقيق ميداني.