الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويداهم عدة منازل بالخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا وداهمت عددا من المنازل في عدة مناطق من محافظة الخليل، وفقا ل "وفا".

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا غرب الخليل، واعتقلت المواطن عيسى محمد خلاوي.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير ومخيم العروب شمالا، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.