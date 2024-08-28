قيود مؤقتة على مطار قازان.. اعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت هيئة النقل الجوي الفيدرالية (روس أفياتسيا)، بأنه لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم صباح الأربعاء 28 أغسطس، فرض قيود مؤقتة على عمل مطار قازان، وفقا ل"روسيا اليوم".

وجاء في بيان نشرته الهيئة على قناتها في تيلغرام: "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار قازان (رمز ICAO: UWKD) في صباح يوم 28 أغسطس (الأربعاء)".

وأشار البيان إلى أن الطائرات لا تقلع ولا تهبط في المطار المذكور بشك مؤقت اعتبارا من الساعة 07:00.

ومن المعروف أن نظام كييف، ينفذ بين الحين والآخر محاولات لمهاجمة المطارات المدنية الروسية بمسيرات جوية.

وفي وقت سابق اليوم هاجمت طائرة بدون طيار مطار بيلغورود المتوقف عن العمل. ووفقا للأخبار المتوفرة، في صباح يوم 23 أغسطس، طارت الطائرة بدون طيار داخل مبنى برج القيادة والسيطرة وانفجرت. وهكذا، نتيجة للهجوم، تحطمت نوافذ المطار وتعرض المبنى لأضرار طفيفة.