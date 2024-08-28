الدفاع الروسية تعلن تدمير 12 طائرة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صباح اليوم الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوية المناوبة دمرت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعتين روسيتين خلال الليلة الماضية، وفقا ل "روسيا اليوم".

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 8 مسيرات في فورونيج و4 أخرى في روستوف.

وقال حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف عبر "تلغرام" إنه لم تسجل إصابات أو دمار على الأرض نتيجة هجوم المسيرات، مضيفا أن سقوط شظايا إحداها تسبب في نشوب حريق بالقرب من "الأجسام المتفجرة"، لكن دون وقوع انفجارات، وتم إخماد الحريق بقدرات محلية.

بدوره، ذكر حاكم روستوف فاسيلي جولوبيف أنه "في حوالي الساعة الثالثة فجرا، تم إسقاط أربع طائرات بدون طيار دون وقوع إصابات، وفقا للبيانات الأولية"، مضيفا أنه يجري التحقق من المعلومات الواردة.

وصباح اليوم أيضا أعلنت سلطات مقاطعة كورسك عن إسقاط صاروخ تكتيكي أوكراني "توتشكا-أو" فوق أراضي المقاطعة.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أنه تم فرض قيود مؤقتة على عمل مطار قازان عاصمة تتارستان اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، وذلك لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، مضيفة أنه تم تحويل الرحلات المتجهة إلى قازان، إلى مطار بديل في مدينة سامارا.