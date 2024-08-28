رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 02 سبتمبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: يستمر طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

كما تسود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً يوم الأربعاء 28 أغسطس على مناطق من (حلايب - شلاتين الوادى الجديد)، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً يومى الخميس 29 أغسطس والجمعة 30 أغسطس على مناطق من (أبوسمبل - الوادى الجديد) يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.