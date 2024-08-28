شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: نقف خلف القيادة السياسية والأمن القومى المصرى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية موقفها صارم من القضية الفلسطينية، وعلى مر التاريخ مصر تتبنى القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت لم ولن تسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الشعب المصرى كله يقف خلف قيادته السياسية لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية، تدافع عن القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تحركات غير مسبوقة اتصالات ومؤتمرات وعقد عدد من القمم الدولية، التى حذرت فيها مصر من استمرار الصراع ونتائجه السلبية على المنطقة بالكامل، وأن الحل العسكري سينتج عنه اتساع دائرة الصراع، ومن ثم حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال أمر وجوبي للحفاظ على أرواح الأشقاء الفلسطينين، وعدم إنزلاق المنطقة فى صراع مستمر.

وأشار السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر بذلت ولا تزال جهود كبيرة لوقف الحرب ، وزيادة دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينين، وفى نفس الوقت حماية المنطقة من الدخول فى دائرة صراع غير متناهي، وسبق وحملت المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري فى المنطقة من صراع وأحداث متلاحقه، وأن الجميع عليه تقديم دور حقيقي لوقف هذه الحرب الغاشمة على وجه السرعة.

وشدد غنيم، على أن الشعب المصرى يدعم ويساند القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت الجميع على قلب رجل واحد لعدم المساس بالأمن القومي لمصري، وعلى الجميع ات يدرك ذلك ويعرف أن دائرة الصراع حال اتساعها ستنعكس على الكل وهذا بدوره يستوجب سرعة وقف الحرب الغاشمة فى قطاع غزة.

