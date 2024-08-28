ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 40534 قتيلًا و93778 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي بشأن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و131 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,534 شهيدا و93,778 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.