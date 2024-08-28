بوريل طالب بهدنة 3 أيام في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام لتطعيم الأطفال ضد الشلل.

ورأى بوريل أن "الانتشار السريع لشلل يهدد الأطفال في غزة"، مشيرا إلى أن "أطفال غزة يعانون خطرًا حقيقيًا بسبب إعادة التوطين وسوء التغذية والحرمان من الأساسيات الأخرى".

واضاف :"أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام للتطعيم من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف".

وأكد أن "وقف إطلاق النار المطلوب مستقل تماما عن المفاوضات الحالية التي تهدف إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار".