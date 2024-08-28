فقدان 24 شخصا إثر فيضانات عارمة في غرب اليمن

تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء، بتدمير منازل ومحلات تجارية وفقدان 24 شخصا، وفق ما أفادت الشرطة المحلية. وأعلنت شرطة محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام تابعة لهم، عن "24 مفقودا من الأهالي نتيجة تدفق السيول والانهيارات (الأرضية) في مديرية ملحان غرب المحافظة". وأشارت إلى "تهدم سبعة منازل وفقدان ساكنيها وأربعة محلات تجارية بمديرية ملحان والبحث جار عن المفقودين". ولم تعلن السلطات حتى الآن عن سقوط قتلى، لكن صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت جثثا ملفوفة ببطانيات إثر الفيضانات.

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