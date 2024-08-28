سيناء لنا وهم شركاء لحمـ ـاس.. دعوات إسـ ـرائيلية للاستعداد لحـ ـرب مع مصر

الشارقة - اميمة ياسر - دعا معلقون عبريون، عبر قناة 14، إسـ ـرائيل للاستعداد لحـ ـرب إقليمية تشمل مصر، محذرين من ورطة كبيرة إذا قررت القاهرة الدخول في صـ ـراع مسـ ـلح مع تل أبيب.

وطالب المعلقون إسـ ـرائيل بالتوقف عن بيع الغاز لمصر بدعوى "إنهم (أي المصريين) ليسوا شركاء في اتفاق السلام على الإطلاق!"، معتبرين "مصر شريكة لحمـ ـاس.. هناك الآن آلاف اللاجئـ ـين الغزاوين في سيناء. وعشرات الآلاف من الصـ ـواريخ تنتظر دخول قطاع غـ ـزة وتغيير التوازن برمته".

وأضافت القناة العبرية: "من الواضح أن المصريين فشلوا في إدارة المحور والسيطرة عليه من الجانب المصري، ويبدو الآن أن لمصر مصلحة في استمرار الوضع القائم، واستمرار التهريب غير القانوني الذي يقوي ويعزز منظمة حمـ ـاس".