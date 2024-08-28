الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد عبد الفتاح عبد ربه".

وقال المكتب: "ندين بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، ونُحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليومي بشأن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر بالقطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدًا و131 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,534 شهيدا و93,778 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.