ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 9 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية إلى تسعة شهداء والعديد من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينتي جنين وطوباس، ترافق ذلك مع اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، وقامت بتجريف واسع للبنية التحتية في المخيم.

في سياق متصل هاجم عشرات المستوطنين منازل الفلسطينيين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وعبثوا في محتوياتها.

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