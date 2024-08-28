أوكرانيا: روسيا لديها حاملة صواريخ واحدة في البحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي لديه حتى الآن سفينة واحدة في البحر الأسود تحمل صواريخ جميعها من طراز "كاليبر كروز" بإجمالي وابل يصل إلى أربعة صواريخ.

وذكرت البحرية في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء - "أن هناك سفينة معادية واحدة في البحر الأسود، وهي حاملة صواريخ "كاليبر كروز" بإجمالي وابل يصل إلى أربعة صواريخ، بينما لا توجد سفن معادية في بحر آزوف".

وأضاف البيان أن هناك سفينتين روسيتين في البحر الأبيض المتوسط من دون صواريخ "كاليبر كروز".

الدفاع الروسية: إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها الجوية أسقطت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأربعاء - أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية، موضحة أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و4 فوق مقاطعة روستوف".

في المقابل، أفادت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، بأن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب 12 آخرون؛ جراء قصف شنته روسيا على مناطق دنيبرو فيسك وخاركيف وخيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوكالة الأوكرانية الرسمية، أن القصف الذي استهدف بلدة إيزيوم في خاركيف؛ أسفر عن وقوع أضرار بالمنازل وعدد من المتاجر.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استخدم بلاده لطائرات مقاتلة من طراز اف 16 تسلمتها من شركائها الغربيين؛ لصد الضربات الجوية الروسية.. حيث أسقطت 5 صواريخ و60 مسيرة روسية، واصفا الضربات الروسية بجرائم ضد الإنسانية، متهما موسكو باستخدام المدنيين والبنية التحتية.

يأتي ذلك بعد تقارير إخبارية بأن مسؤولين أوكرانيين يستعدون لتقديم قائمة بالأهداف بعيدة المدى في روسيا إلى كبار المسؤولين الأمريكيين بعد أن ترفع واشنطن قيودها على الأسلحة الأمريكية.