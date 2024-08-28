ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 40534 شهيدًا و93778 مصابا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40534 شهيدا، و93778 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 58 مواطنا، وإصابة 131 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة وفا.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أبوردينة: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية سيدفع ثمنها الجميع

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع.

وأضاف أبوردينة- في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن "العدوان الذي بدأته فجر اليوم على شمال الضفة الغربية وأدى حتى الآن إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية"، مطالبا الجانب الأمريكي بالتدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني والأراضي والمقدسات، موضحا أنه على العالم التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، بمشاركة طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات، وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.