تلفزيون بريكس: الهند والبرازيل تسعيان لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ونظيره البرازيلي ماورو فييرا، خلال الاجتماع التاسع للجنة الهندية- البرازيلية المشتركة، الذي عقد في نيودلهي، أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة وأن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وقال جايشانكار- حسبما نقل تلفزيون "بريكس"، اليوم الأربعاء إن الهند تدعم بشكل كامل رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام، كما أشار إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وسلط الوزير الهندي الضوء على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وخاصة في مجال الوقود الحيوي.

بدوره.. أكد فييرا أن البرازيل والهند شريكان وثيقان في عدة مجموعات دولية من بينها مجموعة العشرين و"بريكس" وغيرها، كما أن الدولتين تتفقان في السياسات تجاه العديد من القضايا الدولية. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البدلين عززت التعاون في العديد من القطاعات.

يذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة بين الهند والبرازيل يعد بمثابة منصة حيوية لمناقشة التقدم في مختلف مجالات التعاون الثنائي ورسم المسار المستقبلي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجانبين.