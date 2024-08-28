زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار راجمات صواريخ محدثة بنظام توجيه جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق النار باستخدام راجمات صواريخ من عيار 240 ملم مزودة بنظام توجيه جديد.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "راجمات الصواريخ التي تم تحديثها تقنيا من حيث قدرتها على المناورة وعلى إطلاق النار المركز، أثبتت أنها مفيدة من حيث جميع المؤشرات، بما في ذلك نظام التوجيه الحديث والقدرة على التحكم والقوة التدميرية".

وأضافت أن كيم "وضع سياسة مهمة يجب اتباعها في إنتاج قطع مدفعية جديدة وتجهيز وحدات الجيش بها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلنت كوريا الشمالية في فبراير إنها طورت مؤخرا قذائف قاذفة صواريخ عيار 240 ملم "قابلة للتحكم"، وهي خطوة من شأنها أن تعزز قدرات أسلحتها من خلال تحسينات في كل من المدى والدقة.

وفي مايو، صرحت بأنها ستزود الجيش الشعبي الكوري بنظام الأسلحة بين عامي 2024 و2026.

جدير بالذكر أن بيونج يانج عززت قدراتها في الحرب التكتيكية التي تتضمن صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة تهدف إلى ضرب الجنوب، بعد أن أحرزت تقدماً كبيراً في برامج الصواريخ الباليستية والنووية الأبعد مدى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد أيضاً مواقع بناء العديد من المصانع الكورية الشمالية.