الادعاء الأمريكى يعدل اللائحة الاتهامية ضد ترامب بقضية محاولته قلب نتائج الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة -

عدل الادعاء العام الأمريكى لائحته الاتهامية الموجهة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، فى قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها جو بايدن عام 2020.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه أبقت اللائحة على التهم الأربع؛ لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرا المحكمة العليا والقاضي بأن ترامب يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية، وبقيت نواة اللائحة الاتهامية نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020 وكان مع ذلك مصمما على البقاء في السلطة وحاول بعد ذلك قلب النتائج.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في يوليو الماضي قرارا يقضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة تحميهم على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن أفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب.. وأثار القرار تساؤلات حول إمكان مواصلة ملاحقة ترامب قضائيا.