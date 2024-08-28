تراجع حرارة ونشاط رياح.. مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة التي وصلت لـ95%.



وأضافت غانم، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة الرطوبة نتيجة مصادر الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، والتي تجعلها 85% على القاهرة و95% على السواحل الشمالية.



وأكدت أن درجة الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة بين 35 و36 درجة، لكن الإحساس بالحرارة الشديدة مستمر نتيجة نسبة الرطوبة والتي تجعل الإحساس بالحرارة أعلى بـ 3 و4 درجات عن المعلنة.



وأشارت إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الجاري تنخفض درجات الحرارة مع تغير مصدر الكتل الهوائية والذي يجعل حالة الطقس أفضل من الأيام السابقة.



وتابعت: "من أهم الظواهر الجوية التي تبدأ اليوم وجود نشاط رياح في معظم المحافظات، بجانب شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر".



وأوضحت أن المناطق الجنوبية سيكون بها أمطار رعدية اليوم، وسيكون معها عواصف رملية وترابية، لافتة إلى أن هذه الأمطار لن تصل إلى حد السيول.

