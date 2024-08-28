بعد وقف 8 شركات.. قرار عاجل لوزير العمل ضد شركتَي إلحاق عمالة بالخارج -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر محمد جبران، وزير العمل، وقف نشاط شركتَي إلحاق عمالة مصرية بالخارج، وهما شركتا "الأضواء"، التي تحمل الترخيص رقم 348، و"المصرية الأوروبية" وتحمل الترخيص رقم 1428؛ لمخالفتهما أحكامَ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان وزير العمل قد قرر منذ أيام، إيقاف 8 شركات مماثلة؛ وهي شركات: "النجم الساطع" وتحمل الترخيص رقم 1383، و"مواقيت" التي تحمل الترخيص رقم "1145"، و"الرضا والنور"، وتحمل الترخيص رقم "82"، و"بالم" وتحمل الترخيص رقم "1406"، و"رايت مان إيجيبت" وتحمل الترخيص "1337"، و"الشطبي" والتي تحمل الترخيص رقم "380"، و"النيل المصرية" وتحمل الترخيص رقم "733"، و"رفعت" وتحمل الترخيص رقم "95".

ووجه جبران، حسب بيان وزارة العمل، اليوم الأربعاء، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات؛ للتأكد من مُراعاتها أحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

يُذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغائه؛ حيث إنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.