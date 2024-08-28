الصحة: إغلاق 17 مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم تشكيل حملة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - رصدوا خلالها عددًا من المخالفات، منها "مراكز غير مرخصة، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى".

وأكد "عبد الغفار" في بيان اليوم، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن الحملة المشكلة بمحافظة الجيزة قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، وذلك في 16 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان وهي: "4 مراكز لمؤسسة مستقبل أفضل بمناطق سقارة بالبدرشين و6 أكتوبر، و3 مراكز لمصحة أبو كريم بمناطق فيصل وسقارة بالبدرشين، ومركزان لمصحة د. حسام بطريق سقارة السياحي بالبدرشين، و3 مراكز لبداية بمنطقة البدرشين، ومركزان لحياة جديدة بترعة اللبيني بالبدرشين، ومركزان لبيت الشفاء بمنطقة دكرنس بالبدرشين، وتم إغلاقها على الفور، وحرصًا على صحة وسلامة النزلاء تم مناظرة وتقييم 180 مريضًا ونقلهم إلى اثنين من المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة لبدء العلاج في ضوء قانون رعاية المريض النفسي رقم 70 لسنة 2009 وتعديلاته سنة 2020 ليتم وضع الخطة العلاجية وضمهم للبرامج العلاجية المعتمدة دوليًا التي يتم تطبيقها في مستشفيات وزارة الصحة بالمجان وفي سرية تامة.

وأشار "زكي" إلى أن الحملة قامت بالمرور على مركز "نيولايف" بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة وتبين وجود عدد من المخالفات داخل المركز منها عدم وجود ترخيص، وإدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، حيث تم إغلاق المركز على الفور، وتم نقل 149 نزيلًا بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان إلى عيادات الأسمرات المتطورة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان وذلك للكشف عليهم وتقييم حالتهم الصحية لتحويلهم للمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان في حالة احتياجهم للعلاج النفسي.