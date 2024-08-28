امتحانات الثانوية العامة.. انتهاء اختبار الفيزياء والتاريخ في الدور الثاني- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تصوير- هاني رجب:

انتهى قبل قليل طلاب الثانوية العامة 2024، من أداء الامتحانات في مادتي التاريخ والفيزياء لشعبتي علمي وأدبي والتي انطلقت صباح اليوم في كافة محافظات الجمهورية.

ورصدت عدسة "الخليج 365" لحظة خروج الطلاب من المدارس بعد أداء امتحان الفيزياء والتاريخ، وانتظار أولياء الأمور أبنائهم بعد أداء الامتحانات.

وشهد محيط اللجان في المحافظات المختلفة تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك لضبط العملية الامتحانية وعدم عرقلتها.

وتابعت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية للعمل على حل أي مشكلة تواجه الطلاب خلال أداء امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.

وتم بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

وتم المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)