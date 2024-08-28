شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى فى 24 ساعة.. توزيع مواد غذائية وإطلاق قوافل صحية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، جهودها من أجل تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.

تأتى هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وشهدت الـ24ساعة الماضية، استمرار القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، وتضمنت الخدمات المقدمة توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم، فضلا عن إقامة ندوات توعوية.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

كما أطلقت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف، قافلة طبية شاملة بدار الهدايا للمسنين بمحافظة الإسكندرية، وتهدف هذه القافلة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية، وقد استفاد من خدمات القافلة 118 حالة من المسنين، وشملت تخصصات الباطنة، الأسنان، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى فحوصات طبية وتحاليل شاملة.

يؤكد هذا النشاط الحيوي لمؤسسة مرسال على دور التحالف الوطني في تعزيز العمل الأهلي التنموي وتقديم الدعم للمجتمع المحلي. ويدعو التحالف كافة المؤسسات والأفراد للمشاركة في هذه الجهود النبيلة، إيمانًا بدورنا جميعًا في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

كما نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع يومًا ترفيهيًا مميزًا في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وشهد هذا اليوم زيارة لمجمع دار المسنين الوفاء والأمل والسعادة ودار الأيتام للبنين، حيث تم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إسعاد كبار السن والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا. وقد تضمنت هذه الأنشطة عروضاً فنية، مسابقات، توزيع هدايا، وجبات غذائية.

تهدف هذه المبادرة إلى تأكيد التزام التحالف الوطني والمؤسسة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير بيئة مريحة وسعيدة لهم، كما تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المؤسسة الدائم لتعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا.